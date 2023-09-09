سجلت 94.1 مليون جنيه.. تداولات «النايلكس» تصعد 14% بتعاملات الأسبوع الماضي

سجلت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة حوالي 94.1 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي بمعدل صعود بلغ 14% عن الأسبوع السابق .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد هيمن سهم المشروعات الصناعية والهندسية على النسبة الاكبر من قيمة تداولات بورصة النيل، بواقع 63.5% بقيمة سجلت 59.7 مليون جنيه .

تجدر الإشارة إلي أنهث على صعيد تحركات السوق المحلية فقد شهدت مؤشرات البورصة المصرية حركة متباينة، وأنهى المؤشر الرئيس EGX30 التعاملات على ارتفاع بواقع 2.66%، بينما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI متراجعا 0.15%، مغلقا عند 3823 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.28%، مغلقا عند 5613 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي مكاسب بلغت 24 مليار جنيه، لينهي التعاملات الأسبوعية عند مستوى 1.300 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.276 تريليون جنيه نهاية التعاملات السابقة.

وسجلت التداولات خلال الأسبوع 14.1 مليار جنيه، عبر التعامل على 4.206 مليار ورقة مالية، من خلال 410 ألف عملية منفذة، وهيمنت الأسهم على النسبة الأكبر من التداولات بـ81.87%، بينما كان نصيب السندات 18.13%.

وهيمن المستثمرون المحليون على 87.3% من التعاملات بصافي بيع 136.5 مليون جنيه، وباع الأجانب أيضا بـ43.1 مليون جنيه، بنسبة 5.2% من التعاملات، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 179.6 مليون جنيه، بنسبة 7.5%.