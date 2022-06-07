سجلت 89 وحدة.. تسليمات «MTI» من «الفاخرة» تهبط %72 بنهاية الربع الأول

أظهرت النتائج المالية لشركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية «MTI» وكلاء سيارات «جاكوار» و«لاند روفر» و«بنتلى» و«مازيراتى»، تراجع مبيعاتها من الطرازات الفاخرة خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى %72 لتهبط إلى 89 مركبة، مقارنة مع 315 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وأشار التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه إلى أن مبيعات الربع الأول من العام الحالى تراجعت بنسبة تصل إلى %35 مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضى، والتى سجلت 137 سيارة فاخرة مباعة.

وتابع التقرير: «استحوذ قطاع السيارات على حصة تمثل %10.1 من إجمالى إيرادات «MTI» خلال الربع الأول من العام الحالى بعدما سجلت 196 مليون جنيه، مقابل 607 ملايين خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بتراجع %67.7 وأيضًا هبطت بمعدل %14.8 مقارنة مع الربع الأخير من 2021، وحينما بلغت 315 مليون جنيه.

وقال مصدر مسئول فى الشركة – فضل عدم ذكر اسمه – إن الهبوط الذى شهدته مبيعات وإيرادات «MTI» خلال الربع الأول من العام الحالى جاء نتيجة تباطؤ عمليات الاستيراد بسبب عدم توافر العملة الخضراء على مدار شهرى فبراير ومارس الماضيين، بالإضافة إلى الاضطرابات التى تشهدها عمليات الشحن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» هبطت مبيعات العلامة الإنجليزية «جاكوار» خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى %37.5 لتتراجع إلى 15 سيارة، مقابل 24 مركبة مباعة خلال الشهور الثلاثة الأولى فى الفترة من يناير وحتى مارس 2021.

كما هوت مبيعات «لاندر وفر» المتخصصة فى إنتاج المركبات الرياضية المتعددة الأغراض «SUV» خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 75 سيارة، مقابل 195 وحدة مباعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بتراجع %61.5.

تجدر الإشارة إلى أن «إم إم جروب» تمكنت العام الماضى من بيع 1029 سيارة من العلامات التى تتولى إدارة عملياتها فى السوق المحلية، مقارنة مع 855 مركبة خلال عام 2020، بنمو بلغت نسبته %20.

وبلغت إيرادات «MTI» من قطاع السيارات الفاخرة 1.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة مع 1.4 مليار عام 2020.

وفى يناير الماضى، أعلنت «MTI»عن طرح «جاكوار I-Pace » الكهربائية بالكامل فى السوق المحلية، إلا أنه بحسب البيانات الصادرة عن «أميك» تمكنت الشركة من تسليم مركبتين منها خلال الربع الأول من العام الحالى.

وبحسب إفصاحات «MTI» للبورصة المصرية فإنها تستهدف خلال الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع السيارات خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد أن تمكنت من شراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة تصل مساحتها إلى 7897 مترا، بقيمة 132 مليون جنيه لتدشين مركز متكامل لصالح العلامات التجارية التى تتولى إدارة عملياتها فى مصر.

وقالت مصادر فى «MTI» لـ «المال» إن «إم إم جروب» تستهدف افتتاح مركزها المتكامل فى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول عام 2025 بعد الحصول على الموافقات الخاصة بالتصميم من قبل الشركات الأم العالمية.

وأضافت أن الشركة تتبنى إطلاق عدد من السيارات الجديدة خلال العام الحالى بهدف تعزيز مبيعات «MTI» فى سوق المركبات الفاخرة عبر تقديم «مازيراتى ليفانتى» والتابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض «SUVs» بمحرك سعة 2000 سى سى تيربو للمرة الأولى فى السوق المحلية، خلال النصف الثانى من العام الحالى.

من جانبه، كشف إسلام توفيق، مدير قطاع التسويق والمبيعات فى «أوتوموتيف» عن سعى «MTI» لتقديم 4 موديلات هجينة هذا العام من موديلات «جاكوار» و«لاندروفر» وهم «رينج روفر سبورت» و«رينج روفر إيفوك» و«لاندروفر ديسكفرى سبورت» و«جاكوار F-Pace ».