سجلت 87 مليون جنيه.. تداولات «النايلكس» تصعد 26% الأسبوع الماضي (جراف)

ارتفعت تداولات بورصة “النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة – النايلكس” بنسبة 26% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت نحو 87 مليون جنيه، مقارنة مع 69 مليونًا الأسبوع السابق .

ووفقًا للبيانات المتاحة عن مركز معلومات البورصة المصرية، فقد هيمنت 5 أسهم على نحو 82% من الإجمالي بقيادة سهم شركة “المشروعات الصناعية والهندسية” بواقع 57% وبقيمة 49.4 مليون جنيه .

وفي المركز الثاني حل سهم شركة “الدولية للاسمدة والكيماويات” بنسبة 7.8% وبقيمة 6.7 مليون جنيه، تلاه المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بنسبة 6.4% وبقيمة 5.5 مليون جنيه .

وفي المركز الرابع جاء سهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية بنسبة 6.2% وبقيمة 5.3 مليون جنيه، وأخيرًا بي أي جي للتجارة والاستثمار بقيمة 4 مليون جنيه وبنسبة 4.6% .

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودًا جماعيًا؛ خلال الأسبوع الماضي إذ ارتفع EGX30 بنحو 7.61% إلى 23262 نقطة، و EGX70 بـ 10.72% إلى 4339 نقطة، و EGX100 بـ 10.64% إلى 6578 نقطة.

وواصلت القيمة السوقية للبورصة المصرية صعودها بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 7.88% إلى 1.589 مليار جنيه مقارنة بـ 1.473 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع بصافي قيمتي 283.2 و 121.2 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافي شراء بـ 405.4 مليون جنيه.

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