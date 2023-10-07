سجلت 74.2 مليون جنيه.. تداولات «النايلكس» تصعد 13% خلال تعاملات الأسبوع الماضي (جراف)

ارتفعت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة – النايلكس، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بواقع 13% ووصلت 74.2 مليون جنيه مقارنة مع 65.5 مليونًا الأسبوع السابق .

وسجل حجم التداولات الأسبوع الماضي حوالي 124 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 9.4 ألف عملية، مقارنة مع 132 مليون ورقة مالية وعدد 8.2 آلف عملية .

ووفقًا لبيانات مركز معلومات البورصة المصرية، فقد هيمن حوالي 6 أسهم على نحو 95% من إجمالي قيم التداول المحققة خلال الأسبوع بقيادة سهم “المشروعات الصناعية والهندسية والذي هيمن على نحو 54.9% بقيمة 40.3 مليون جنيه .

فيما هيمن سهم الدولية للأسمدة والكيماويات بنسبة 26.4% بقيمة 19.4 مليون جنيه، تلاه المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بنسبة 4.9% وقيمة 3.5 مليون جنيه .

ورابعًا جاءت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية وهيمنت على نحو 4.7% بقيمة 3.4 مليون جنيه، ثم حق اكتتاب شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات – 2 بنحو 2.9% وقيمة 2.1 مليون جنيه .

وفي المركز السادس حلت شركة “بي أي جي للتجارة والاستثمار” بنسبة 1.2% بقيمة 899 ألف جنيه .

و سجلت البورصة المصرية هبوطا جماعيا لمؤشراتها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط ضغوط بيعية قوية للمستثمرين المحليين، وخسائر لرأس المال السوقي.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 1.49%، مغلقا عند 19873 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.31%، مغلقا عند 3735 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 1.71%، مغلقا عند 5546 نقطة.



