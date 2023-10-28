سجلت 738 مليون دولار.. أرباح «إل جى» تقفز 33% فى الربع الثالث

أعلنت شركة إل جي للإلكترونيات، أن أرباحها التشغيلية قفزت بأكثر من 33% في الربع الثالث بفضل المبيعات السريعة لخدمات المنصات الجديدة وإلكترونيات السيارات، متجاوزة توقعات السوق، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت إل جى في بيان إن الدخل التشغيلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر وصل إلى 996.7 مليار وون (738.2 مليون دولار أمريكي) على أساس موحد، بزيادة 33.5% من 746.6 مليار وون قبل عام.

وكانت الأرباح التشغيلية للشركة أعلى بنسبة 24.9% من متوسط التقديرات، وفقا لمسح أجرته يونهاب إنفوماكس، وهي شركة البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء.

كما ارتفع صافي أرباحها بنسبة 44.2% ليصل إلى 485.2 مليار وون. لكن مبيعاتها انخفضت بنسبة 2.2% إلى 20.7 مليار وون.

وقالت الشركة إن قطاعات معاملات الشركات، بما في ذلك أعمال إلكترونيات السيارات وحلول الهواء، قادت النتيجة النهائية القوية، والتي شكلت أكثر من 30% من مبيعاتها.

وأضافت أن أعمال الخدمات الجديدة القائمة على المنصات للشركة والتي تربط بين الأجهزة المنزلية المتطورة وخدمات الاشتراك في المحتوى ساهمت أيضا في تحقيق أرباح تشغيلية قوية.

وسجلت أعمال الأجهزة المنزلية لها مبيعات ربع سنوية بلغت 7.46 تريليونات وون، مع أرباح تشغيلية بلغت 504.5 مليارات وون.

وحققت أعمال الشركة في الأجهزة التلفزيونية 3.57 تريليونات وون من المبيعات و110.7 مليار وون من الأرباح التشغيلية.

وحققت أعمال مكونات المركبات، وهي أحد محركات النمو المستقبلية للشركة، رقما قياسيا قدره 134.9 مليار وون في الأرباح التشغيلية، مع مبيعات بلغت 2.5 تريليون وون.