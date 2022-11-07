سجلت 6.479 مليار دولار .. الصناعات الكيماوية تتصدر قائمة الصادرات غير البترولية خلال 9 شهور

جاءت صادرات الصناعات الكيماوية فى أول قائمة الصادرات غير البترولية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ نحو 6.479 مليون دولار بما يمثل 24% من إجمالي الصادرات المصرية.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة معدل نمو بلغت نسبته نحو ٣١% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من ٤.٩ مليار دولار خلال الفترة من يناير – سبتمبر ٢٠٢١ إلي ٦.٥ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي.

وحققت صادرات مواد البناء التي جاءت في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغت نسبته نحو 7% حيث ارتفعت قيمة الصادرات من ٤.٨ مليار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر ٢٠٢١ دولار إلي ٥.١ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي وفي المقابل استقرت صادرات الصناعات الغذائية خلال العامين ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢ عند ما قيمته 3,1 مليار دولار لتحتل المرتبة الثالثة في قائمة الصادرات غير البترولية.

وكان تقرير المجلس قد كشف عن التحسن في أداء الصادرات غير البترولية (موزعة على القطاعات المختلفة) من ما قيمته 24,3 مليار دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر من العام الماضي 2021 إلى ما قيمته أكثر من 27,5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022 بنسبة نمو بـلغت نحو 13%.



وأشار التقرير إلي تحقيق معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية لزيادة واضحة خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2022 ، حيث شهدت صادرات الاسمدة لمعدل نمو بلغت نسبته 58% حيث زادت الصادرات من ١.٥ مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر ٢٠٢١ إلي ٢.٤ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي ، وحققت صادرات اللدائن ومنتجات البلاستيك والمطاط لمعدل نمو بلغت نسبته 8% حيث ارتفعت من ما قيمته ١،٧٧ مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر ٢٠٢١ إلي ١.٩مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي.



وشهدت صادرات الكيماويات العضوية معدل نمو بلغت نسبته ١١٩% حيث ارتفعت من ٤٥٢،٥ مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر ٢٠٢١ إلي ٩٨٩.٨ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي.

وجاءت صادرات الأحبار والدهانات في المرتبة الرابعة محققة معدل نمو بلغت نسبته ٢٠% حيث ارتفعت من ١٨٨.٣ مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر ٢٠٢١ إلي ٢٢٥.٧٦ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي.

وجاءت صادرات الكيماويات المتنوعة في المرتبة الخامسة محققة معدل نمو بلغت نسبته ٢١% حيث ارتفعت من ١٥٨مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر ٢٠٢١ إلي ١٩٠ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي وشهدت صادرات منتجات الزجاج معدل نمو بلغت نسبته ١٧% حيث ارتفعت من ١٤٧.٨مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر ٢٠٢١ إلي ١٧٢ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي.



وعلى الرغم من التراجع النسبي للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الى السوق التركي إلا انها مازالت تتصدر قائمة اهم الاسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بما قيمته 681 مليون دولار وفي المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى جميع الأـسواق وأهمها إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا والبرازيل وبلجيكا والمغرب والولايات المتحدة وهولندا.

بالإضافة إلى الهند التي جاءت في المرتبة الثالثة في قائمة أهم الاسواق حيث ارتفعت الصادرات إليها من ما قيمته 188 مليون دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر2021 إلى ما قيمته 389 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022.



من جانبه أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هناك العديد من العوامل الإيجابية محليا ودوليا ستساهم في استمرار تحقيق الصادرات المصرية خاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة.



مشيرا إلي أنه إذا كانت صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي 2022 ما قيمته 6,5 مليار دولار بمعدل زيادة نسبته 31% عن ما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، فإنه من المتوقع أن تصل بنهاية العام الحالي الى ما قيمته حوالى 8,5 مليار دولار.