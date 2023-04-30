سجلت 529 مليون دولار.. أرباح بيت التمويل الكويتي تقفز 133% فى الربع الأول

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأحد أن ربحه الصافي قفز 133% إلى 162.1 مليون دينار (529.05 مليون دولار) في الربع الأول من 2023 مقارنة مع 69.5 مليون دينار قبل عام، بحسب وكالة رويترز.

وعزا البنك الإسلامي، في بيان لبورصة الكويت، هذا الارتفاع إلى مساهمة نتائج البنك الأهلي المتحد البحريني الذي أتم الاستحواذ عليه العام الماضي، إذ بلغت أرباح البنك البحريني 45% من أرباح بيتك.

وفى تصريحات سابقة فى فبراير الماضى، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي عبد الوهاب عيسى الرشود، إن البنك حقق استفادة كبيرة من الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني من ناحية النتائج المالية.

وأضاف الرشود أن الاستفادة الفعلية في النتائج المالية جاءت في فترة الربع الأخير من 2022 اعتبارا من تاريخ إتمام الاستحواذ في 2 أكتوبر 2022، حيث شهد الربع الأخير نموا قياسيا وتاريخيا في أرباح مساهمي البنك والتي بلغت 151.9 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 101.7% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021.

كما ارتفعت ربحية السهم في الربع الأخير من 7.74 فلسا\ إلى 10.70 فلسا بزيادة بلغت 38.2%. بالإضافة إلى الزيادة في إجمالي الأصول وأرصدة مدينى التمويل وحسابات المودعين وتحسن المؤشرات المالية المهمة.

وأشار الرشود خلال لقاء مع تلفزيون CNBC عربية، إلى أن البنك الأهلي المتحد – البحرين ساهم في أرباح العام 2022 بمبلغ 62.5 مليون دينار كويتي وبنسبة مساهمة 17.5%، وهي تمثل نتائج مجموعة البنك الأهلي المتحد عن الفترة من تاريخ الاستحواذ في 2 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالي 2022، وذلك ضمن إطار نجاح استكمال صفقة استحواذ “بيتك” على 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني.وعن أبرز المؤشرات المالية لعام 2022.

وأوضح الرشود أن أداء المجموعة استمر بالتحسن بشكل كبير خلال العام 2022، خصوصا بعد نجاح عملية الاستحواذ، مبينا أن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 47.0% إلى 357.7 مليون دينار كويتي مقارنة بالعام السابق.