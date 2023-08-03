سجلت 5.25%.. المركزى البريطانى يرفع الفائدة لأعلى مستوى فى 15 عاما

أبطأ بنك إنجلترا وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المنعقد اليوم مع تراجع الضغوط التضخمية، كما ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية زيادة معدلات الفائدة مستقبلاً، بينما ينتظر تأكيداً على أن التضخم وسوق العمل قد شرعا في التراجع، وفقا لوكالة بلومبرج.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اليوم لتصل إلى 5.25% بما يتماشى مع التوقعات، لتسجل أعلى معدلاتها منذ فبراير 2008، بعد زيادتها 50 نقطة أساس باجتماعه السابق المنعقد في يونيو.

«صوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6-3 على زيادة سعر الفائدة 0.25 نقطة مئوية، إلى 5.25%. بينما فضَّل عضوان رفعها 0.5 نقطة مئوية، في مقابل صوت واحد للحفاظ على معدل الفائدة عند 5%»، وفق ما جاء ببيان بنك إنجلترا المصاحب للقرار.

تستعد الأسواق لأن تبلغ معدلات الفائدة ذروتها في نطاق 5.75% بنهاية هذا العام، وهي نسبة تقل كثيراً عن التوقعات بنقطة كاملة تقريباً قبل شهر واحد فقط.

تحرّك البنك المركزي اليوم يمثل الزيادة الـ13 لسعر الفائدة منذ بدء حملة التشديد النقدي القوية لكبح جماح التضخم منذ فبراير من العام الماضي.

جاء قرار البنك المركزي بعد انخفاض معدل التضخم السنوي في بريطانيا بنسبة أكبر من المتوقع في يونيو إلى 7.9% مسجلاً أقل مستوى في أكثر من عام، مقارنة بـ8.7% في مايو. كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 6.9% مقارنة بـ7.1% من قبل.