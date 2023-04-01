سجلت 486.8 مليار دولار.. 10% نموا في التجارة الدولية للصين بالبضائع والخدمات خلال فبراير

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي فى الصين، أن حجم التجارة الدولية في البضائع والخدمات بلغ 3.32 تريليون يوان، أو 486.8 مليار دولار أمريكي، خلال شهر فبراير الماضي، بزيادة 10% على أساس سنوي، بحسب وكالة شينخوا.

وقالت الهيئة إن قيمة صادرات البضائع وصلت إلى حوالي 1.54 تريليون يوان، وقيمة الواردات اقتربت من 1.33 تريليون يوان، ما يُنتج فائضاً يبلغ 210.9 مليار يوان.

وبلغ إجمالي صادرات الخدمات 178.2 مليار يوان خلال شهر فبراير، وبلغت وارداتها 278.7 مليار يوان، ما يعني عجزاً تجارياً بمبلغ أكثر من 100 مليار يوان.

وأظهرت البيانات أن قطاع النقل كان أكبر مساهم في تجارة الخدمات، حيث بلغ حجم تجارته 143.1 مليار يوان.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة أن حجم الدين الصيني الخارجي غير المسدد بلغ تقريباً 2.45 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام 2022.

وأضافت الهيئة التي تعتبر مُنظّم النقد الأجنبي في الصين، أن الرصيد انخفض بـ28.7 مليار دولار أمريكي، أو 1.2% عما كان عليه في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وقالت وانغ تشون ينغ، نائب رئيس الهيئة، إن الدين الخارجي غير المسدد بالعملة المحلية للصين يُمثل 45% من الإجمالي، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن نهاية سبتمبر من العام 2022.

وأضافت وانغ أن نسبة الديون المتوسطة وطويلة الأجل كانت 45% في نهاية العام 2022، وكانت ثابتة مع المستوى المسجل في نهاية سبتمبر الماضي.

وتوقعت وانغ أن يظل حجم الدين الصيني الخارجي مستقراً، وقالت: “إن اقتصاد الصين مرن، ويتميز بإمكانات كبيرة وحيوية مفعمة”، مضيفة: “لدى الصين الأساسيات التي تضمن لها الحفاظ على استقرار ديونها الخارجية”.

وأكدت وانغ أن الهيئة ستواصل تعزيز الاستثمار عبر الحدود، وتسهيل التمويل لخدمة التنمية عالية الجودة للاقتصاد الحقيقي.