سجلت 473 مليون جنيه.. تداولات «النايلكس» تخسر 25% خلال 3 شهور

تراجعت تداولات سوق النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة “النايلكس” بواقع 25%، خلال فترة الـ3 شهور الأخيرة من العام الحالي، وسجلت حوالي 473 ميون جنيه مقابل 632 مليون جنيه بالربع الثالث السابق له.

وخلال تعاملات الـ3 شهور الأخيرة من العام الحالي، والذي مثلت الربع الأخير جرى التداول بسوق النيل على نحو 1.1 مليار ورقة مالية، مقارنة بـ1.4 مليار ورقة مالية في الربع الثالث.

ووفقًا للبيانات، فقد هيمن سهم المشروعات الصناعية والهندسية على 26.3% من نسبة التداول الإجمالية المحقَّقة وجاء في صدارة قائمة الأسهم.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات البورصة المصرية حققت صعودًا قويًّا لمؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الرابع والأخير من العام الحالي 2022 بدعم مجموعة من العوامل التي شهدتها تلك الفترة؛ على رأسها التحريك الذي شهده سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في أكتوبر الماضي.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” بنحو 48.5% ووصل إلى 14598 نقطة، كما ارتفع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 24.5% ليصل إلى 2802 نقطة، وبواقع 30% لمؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا عند 4145.5 نقطة.

كما ربح رأس المال السوقي حوالي 273.1 مليار جنيه، وحقق نسبة صعود بلغت 39.7% ووصل إلى 961.2 مليار جنيه، مقابل 688.1 مليار في مستهل تعاملات الربع.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الرابع من العام الحالي حوالي 213.6 مليار جنيه، مقارنة بقيمة سجلت 232.7 مليار جنيه خلال الربع السابق له.