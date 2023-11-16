سجلت 442 مليون دولار.. نمو صادرات السيارات الكورية إلى الشرق الأوسط بنسبة 6.9%

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 19.8% على أساس سنوي في أكتوبر الماضى، بعد زيادة الطلب على السيارات الصديقة للبيئة والموديلات المتميزة في الخارج، وفقا لوكالة يونهاب.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات السيارات 5.88 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، مقارنة مع 4.91 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وأظهرت البيانات أيضا أن قيمة الصادرات إلى الشرق الأوسط زادت بنسبة 6.9% إلى 442 مليون دولار.

وسجلت صادرات السيارات نموا على أساس سنوي لمدة 16 شهرا متتاليا حتى أكتوبر. وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 33.9% على أساس سنوي إلى 57.9 مليار دولار.

وكانت أمريكا الشمالية الوجهة الأولى لتصدير السيارات الكورية الجنوبية في الشهر الماضي، حيث قفزت المبيعات إليها بنسبة 46.9% إلى 3.5 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.1% إلى 675 مليون دولار، وارتفعت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 1.5% إلى 450 مليون دولار.

وكان النمو الإجمالي مدفوعا بشكل رئيسي بالطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة، حيث ارتفعت قيمة السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 21.4% إلى 1.75 مليار دولار.

وأرجعت وزارة الصناعة هذا الأداء إلى الطلب القوي على الموديلات المتميزة، حيث وصل متوسط سعر السيارات التي تم شحنها خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر إلى 23 ألف دولار، ارتفاعا من 21 ألف دولار في عام 2022.