سجلت 407 مليارات دولار.. تراجع حاد للأصول الأجنبية للسعودية في يوليو

تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في السعودية على نحو حاد إلى 1.53 تريليون ريال (407.90 مليار دولار) في نهاية يوليو، بانخفاض 16 مليار دولار عن الشهر السابق مع تأثر الإيرادات سلبا بفعل خفض إنتاج النفط وأسعاره، وفقا لوكالة رويترز.

وقال البنك المركزي في نشرته الشهرية إن صافي الأصول الأجنبية بلغ 1.6 تريليون ريال في نهاية يوليو انخفاضا من 1.67 تريليون ريال في نهاية يونيو.

واتسع عجز الميزانية إلى 8.2 مليار ريال (2.19 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بعد فائض للعام بأكمله بلغ 30 مليار دولار في 2022، مع تأثر الإيرادات بانخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج.

غير أن من المرجح أن تتلقى إيرادات المملكة دفعة بفعل قرار شركة النفط العملاقة أرامكو دفع ما يقرب من عشرة مليارات دولار توزيعات نقدية للمساهمين، الذين يشملون الحكومة السعودية أكبر مساهم في الشركة، في الربع الثالث من العام من تدفقات السيولة الحرة للشركة. وستكون هذه الأولى من عدة توزيعات.

وبدون توزيعات أرامكو النقدية، التي كان من المتوقع أن تبدأ في 2024، كانت هناك توقعات متزايدة بأن تسجل السعودية عجزا صغيرا في الميزانية للعام بأكمله.