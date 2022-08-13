سجلت 36 مليار جنيه.. تداولات البورصة المصرية تصعد بنحو 123% الأسبوع الماضي

ارتفعت تداولات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 123% مقارنة بالأسبوع السابق له بقيمة بلغت 20 مليار جنيه .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد بلغت قيم التداولات حوالي 36 مليار جنيه مقارنة مع 16 مليار جنيه الأسبوع السابق لهُ، استحوذت الأسهم على نحو 75.8% من بينها، في حين مثل التداول على السندات القيمة المتبقية .

وتباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، والذي شهد تنفيذ الصندوق السيادي السعودي استحواذه على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة بسوق المال.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.54% ليصل إلى 9988 نقطة، في حين صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.7% إلى 2058 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 5.2% مسجلا 2983 نقطة.

في حين ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 0.99% إلى 669.5 مليار جنيه.