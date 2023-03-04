سجلت 353 مليون دولار.. الصادرات الكورية من أجهزة العناية بالبشرة ترتفع لمستوى قياسي

أظهرت بيانات أن صادرات كوريا الجنوبية من أجهزة العناية بالبشرة وصلت إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2022، حيث أنفق الناس في جميع أنحاء العالم المزيد من الأموال على منتجات التجميل بعد تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي، بحسب وكالة يونهاب.

وبلغت قيمة صادرات أجهزة العناية بالبشرة، بما في ذلك أقنعة الصمام الثنائي الباعث للضوء وأدوات التدليك، 353 مليون دولار العام الماضي، بزيادة 35.2% ،من 261 مليون دولار في عام 2021، وفقًا للبيانات التي جمعتها دائرة الجمارك الكورية.

وأضافت الوكالة أن الطلب القوي على مثل هذه الأجهزة جاء أيضًا مع تعرض المزيد من الأشخاص لمشاكل جلدية بعد ارتداء الكمامات وسط جائحة كورونا.

وزادت صادرات أجهزة العناية بالبشرة للعيادات بنسبة 49.6% لتصل إلى 264 مليون دولار، وبلغت الصادرات للأسر 89 مليون دولار، بزيادة 5.3% على أساس سنوي في عام 2022.

واستحوذت الولايات المتحدة على 73.4 مليون دولار من إجمالي الشحنات الصادرة في هذا القطاع، تليها اليابان وفرنسا بمبلغي 50 مليون دولار و 24.5 مليون دولار على التوالي.