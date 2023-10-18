سجلت 350 مليون دولار.. صادرات السيارات الكورية للشرق الأوسط تتراجع 15.3%

أظهرت بيانات أن صادرات شركات صناعة السيارات الكورية إلى الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 15.3% إلى 350 مليون دولار على أساس سنوي في سبتمبر، وفقا لوكالة يونهاب.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 9.5% على أساس سنوي في سبتمبر على خلفية الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والسيارات الهيدروجينية.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات السيارات 5.23 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بـ 4.78 مليارات دولار في العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وسجلت صادرات السيارات نموا على أساس سنوي لمدة 15 شهرا متتاليا حتى سبتمبر. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ارتفعت قيمة صادرات السيارات بنسبة 35.8% على أساس سنوي إلى 52 مليار دولار.

وجاءت أمريكا الشمالية على رأس وجهات التصدير الشهر الماضي، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 22.7% إلى 2.77 مليار دولار.

وارتفعت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.5% إلى 849 مليون دولار، وارتفعت إلى الدول الآسيوية بنسبة 1.6% إلى 436 مليون دولار.

وكان النمو الإجمالي مدفوعا بشكل رئيسي بالطلب القوي على النماذج الصديقة للبيئة، حيث ارتفعت الصادرات من هذه السيارات بنسبة 23.3%على أساس سنوي لتصل إلى 1.74 مليار دولار في سبتمبر.