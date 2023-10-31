سجلت 343 مليونًا.. تداولات «النايلكس» تهبط قُرب 30% أكتوبر الجاري (جراف)

تراجع أداء تداولات أسهم بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة – النايلكس، بما يقرب من 30% خلال تعاملات شهر أكتوبر الجاري، وسجلت 343 مليون جنيه مقارنة مع 487 مليونًا .

وأظهرت بيانات مركز معلومات البورصة المصرية أن حوالي 6 أسهم من بين 24 أخرى متداولة، هيمنت على نحو 88% من القيمة الإجمالية .

وجاء سهم المشروعات الصناعية والهندسية في الصدارة بحصة سوقية 55.1% بقيمة تداول بلغت 186 مليون جنيه، تلاه الدولية للأسمدة والكيماويات، بواقع 16.8% بقيمة 56.6 مليون جنيه .

وثالثًا حل سهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بهيمنة 5.7% بقيمة 19 مليون جنيه، تلاه سهم “بي آي جي” للتجارة والاستثمار بنسبة 4.2% وبقيمة 14.3 مليون جنيه .

وفي المرتبة الخامسة حل سهم شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري، بنسبة 3.6% وبقيمة 12 مليون جنيه، تلاه المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بنسبة 2.8% وبقيمة 9.4 مليون جنيه .

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