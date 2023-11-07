سجلت 32.6 مليار دولار.. هبوط أرباح أرامكو السعودية 23% خلال الربع الثالث

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء عن انخفاض 23 % في صافي أرباح الربع الثالث بما يتجاوز بقدر طفيف تقديرات المحللين، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض صافي الربح إلى 32.6 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر من 42.4 مليار دولار قبل عام.

وكان ذلك أعلى من متوسط التقديرات التي قدمتها الشركة من 12 محللا والذي توقع صافي ربح قدره 31.8 مليار دولار في هذا الربع.

وقالت شركة النفط السعودية العملاقة إن الانخفاض في أسعار النفط وكمياته جرى تعويضه جزئيا عبر انخفاض الريع خلال هذه الفترة.

واستقر سعر سهم أرامكو عند 33.45 ريال ، وجنى السهم حوالي 15 % هذا العام.

وسجلت شركتا شيفرون وإكسون موبيل الشهر الماضي انخفاضات حادة في أرباح الربع الثالث على أساس سنوي في ظل تراجع أسعار الطاقة.

وقالت السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنها ستواصل خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام وإنها ستراجع القرار مرة أخرى الشهر المقبل.

وسجلت أرامكو إيرادات بلغت 113.09 مليار دولار في الربع مقارنة مع 144.99 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إنها دفعت 14.7 مليار دولار كإتاوات وضرائب أخرى، انخفاضا من 24.3 مليار دولار في العام السابق.

وأعلنت أرامكو عن توزيع أرباح أساسية بقيمة 19.5 مليار دولار للربع الثالث.

ووافقت الشركة على التوزيع الثاني لأرباحها المرتبطة بالأداء بدفع 9.87 مليار دولار في الربع الرابع، أي ما يعادل التوزيع الأول المرتبط بالأداء.

وقالت الشركة إن توزيعات الأرباح الثانية المرتبطة بالأداء تستند إلى نتائجها في عام 2022 والأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ومن المتوقع تعديل توزيعات الأرباح اللاحقة لتعكس النتائج المتبقية لعام 2023.