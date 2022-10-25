سجلت 319 مليون دولار.. أرباح كيا تهوى 60% خلال الربع الثالث

قالت شركة كيا، ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا ، إن صافي أرباحها في الربع الثالث انخفض بنسبة 60% على أساس سنوي بسبب تكاليف ناجمة عن خدمات متعلقة بمحرك السيارات التي تم سحبها، بحسب وكالة يونهاب.

وتراجعت صافي أرباح كيا خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الى 458.89 بليون وون (319 مليون دولار) من 1.13 تريليون وون المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما ذكرته الشركة في تقرير دوري.

وخصصت كيا 1.54 تريليون وون لتغطية تكاليف سحب السيارات للشكاوي المتعلقة بـ ثيتا 2 ، محرك حقن البنزين المباشر وخدمات أخرى للمستخدمين في الربع الثالث.

وكانت هذه المرة الثانية التي تعكس فيها شركة صانعة سيارة كي-5 سيدان وسيارة تيلورايد الرياضية متعددة الاستخدامات تكاليف استدعاء هائلة في صافي أرباحها ربع السنوية.

وعام 2019، وصلت مجموعة هيونداي موتور الى اتفاقية مع أصحاب الشركات حول مشاكل ناجمة عن محرك حقن البنزين المباشر ثيتا2 ، مثل توقف المحرك والحرائق غير التصادمية ، في الولايات المتحدة.

وخصصت كيا 1.3 تريليون وون كتكاليف الاستدعاء في الحصيلة الربع سنوية عام 2020، وخصصت هيونداي 2.1 تريليون وون لنفس الغرض.

وفي هذا الربع الماضي، خصصت هيونداي 1.36 تريليون وون لتكاليف الاستدعاء.

وانخفض حجم أرباح التشغيل للربع الثالث أيضا بنسبة 42% وصولا الى 768.23 بليون وون من 1.33 تريليون وون على أساس سنوي. وارتفعت المبيعات بنسبة 31% الى 23.16 تريليون وون من 17.75 تريليون وون خلال الفترة نفسها.

ومن يناير حتى سبتمبر، انخفض صافي أرباح كيا بنسبة 4% وصولا الى 3.37 تريليون وون من 3.51 تريليون وون.

وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 19% وصولا الى 4.61 تريليون وون من المبيعات بلغت قيمتها 63.39 تريليون وون بزيادة 20% على أساس سنوي.