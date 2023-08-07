سجلت 30 مليار دولار.. أرباح «أرامكو» تنكمش 38% في الربع الثاني

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الإثنين انخفاض صافي دخلها في الربع الثاني من العام بنحو 38% مما يعكس انخفاض أسعار النفط وهوامش أرباح أعمال التكرير والكيماويات، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت أرامكو في إفصاح للبورصة إن صافي دخلها تراجع إلى 112.81 مليار ريال (30.07 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو من 181.64 مليار دولار قبل عام لكنها تجاوزت مبلغ 29.8 مليار دولار الذي توقعه 15 محللا في استطلاع أجرته أرامكو.

فى سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر اليوم إن الإمدادات التي توفرها الشركة للعملاء لا تزال كافية رغم التخفيضات الطوعية التي اتخذتها المملكة في الآونة الأخيرة.

وأضاف الناصر أنه رغم التحديات الاقتصادية فإن الشركة ترى مؤشرات إيجابية على استمرار قوة الطلب العالمي وعلى أن الطلب من الصين سيواصل النمو.