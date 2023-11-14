سجلت 264 مليونًا ..«دايس» تحقق قفزة في ربحية الـ9 شهور الأولى من 2023

أعلنت شركة “دايس للملابس الجاهزة” اليوم، عن نتائج أعمالها المستقلة، خلال الـ 9 شهور الأولى 2023، والتي أظهرت قفزة في صافي الأرباح .

وسجل صافي ربح الشركة المستقل حوالي 264 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.1 مليار جنيه، مقابل 1.3مليارًا جنيه في الفترة المقابلة من 2022.

وسجلت تكلفة المبيعات حوالي 1.5 مليار جنيه مقابل 1.1 مليارًا الفترة المقارنة 2022، وبناء عليه بلغ مجمل الربح 617.3 مليون جنيه مقابل 241.7 مليونًا .

وتراجعت مصروفات البيع والتوزيع حوالي 57.2 مليون جنيه، مقابل 74.9 مليون جنيه، والعمومية والإدارية حوالى 101 مليون جنيه مقابل 79 مليون جنيه .