سجلت 20 مليار دولار.. إيرادات سوق الألعاب الصينية تقفز 22% في 6 أشهر

شهد قطاع صناعة الألعاب في الصين انتعاشا سريعا خلال النصف الأول من العام الجاري، مع تسجيل عدد المستخدمين ارتفاعاً قياسياً سجل 668 مليون مستخدم، وفقا لوكالة شينخوا.

وبحسب تقرير أصدرته مؤخراً الجمعية الصينية للنشر السمعي والبصري والرقمي في شانغهاي، بلغت عائدات مبيعات سوق الألعاب المحلية في الصين 144.3 مليار يوان (حوالي 20 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 22.2 % مقارنة مع نفس الفترة العام السابق.

وأضاف التقرير أن اتجاه الانتعاش الشامل كان واضحاً، بينما من المتوقع أن تشهد السوق زخما نمو أقوى في النصف الثاني من العام الجاري.

وأظهرت نتائج بيانات معنية أنه وخلال الفترة ما بين شهري يناير وأبريل الماضيين، أن الرغبة والقدرة الكلية لمستخدمي الألعاب عبر الإنترنت في الصين على الاستهلاك لم تنتعش بعد، وانخفضت إيرادات مبيعات صناعة الألعاب بنسبة 2.39 % على أساس سنوي، إلا أن السوق سجلت انتعاشاً قوياً منذ شهر مايو الماضي.

وفي هذا السياق؛ قال تشانغ يي جيون، من الجمعية المذكورة: “تتجه صناعة الألعاب في الصين تدريجياً للخروج من القاع حيث تُظهر اتجاهاً متصاعداً للنمو”.

وأضاف تشانغ أن الأسواق الرئيسية المستهدفة لمنتجات الألعاب الصينية المحلية في الوقت الحالي هي الولايات المتحدة، واليابان، وجمهورية كوريا، بينما تزداد المبيعات أيضاً في أسواق ناشئة مثل الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرقي آسيا.

من جانبه؛ قال إيثان وانغ، نائب الرئيس البارز لشركة “نت إيز”: “تمر صناعة الألعاب في الصين بمرحلة تحول حاسمة مع إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي”، معرباً عن اعتقاده بأن صناعة الألعاب في الصين تقوم بإعادة هيكلة قيمتها الخاصة وتحفيز الأرباح الصناعية الجديدة”.