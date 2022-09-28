سجلت 2.44 مليار دولار.. صادرات الصناعات الهندسية ترتفع بنسبة 24% خلال 8 شهور  

ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 24%، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، لتسجل 2.44 مليار دولار، مقابل 1.96 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تقريره الشهري، أن الصادرات حققت ارتفاعًا 5% فى شهر أغسطس 2022، مقارنة بنفس الشهر من 2021، إذ بلغت 294 مليون دولار في أغسطس 2022، مقارنة بـ279 مليون دولار فى أغسطس 2021.

قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان للمجلس، اليوم، إن جميع القطاعات المندرجة تحت المجلس التصديري حققت زيادات ملحوظة في أول 8 أشهر من 2022، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، مما يعكس رؤية المجلس التي تستهدف تحقيق زيادة سنوية تصل نسبتها إلى 15%.

وأشارت إلى أن صادرات الأجهزة الكهربائية قفزت بنسبة 31%، وبلغ الارتفاع في صادرات الكابلات 57%، وحققت مكونات السيارات زيادة 15.5%،

وبلغت زيادة صادرات الأجهزة المنزلية 7%، والطلمبات والمراجل و المحركات ارتفعت 65%، وصادرات الآلات والمعدات حققت 131%، وأخيرًا تشكيل المعادن ارتفع 153%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي: أوروبا (المملكة المتحدة- فرنسا- التشيك- إسبانيا- إيطاليا- مالطا- هولندا)،

آسيا (السعودية- الإمارات- الكويت- الأردن- لبنان)، إفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا- كينيا- تونس- غانا)، بحسب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة صرف المستحقات التصديرية في فترة لا تتجاوز 40 يومًا من تاريخ تقديم مستندات الشحن،

والعمل على توفير برنامج لتعميق التصنيع المحلي، وخفض الجمرك عن الخامات التي لا بديل محليًّا لها وتسهيل دخولها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلى أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر، وتوفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة.

وأشار إلى أن المَخرج للوضع الراهن هو العمل على ملف التصدير والتصنيع وإيجاد حلول للعوائق التي تواجه الصادرات،

مؤكدًا أنه يجب التوسع في تنمية القطاعات الإنتاجية التي تسهم في زيادة الحصيلة النهائية للصادرات بخلق جيل جديد من الشركات المصدرة، وهو ما نعمل عليه في المجلس حاليًّا من خلال تكثيف التدريب للشركات الجديدة.

وتوقّع الصياد مواصلة النمو المتحقق في صادرات الصناعات الهندسية حتى نهاية العام الحالي، بنسبة ارتفاع لن تقل عن 15%، لافتًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار مطالب خفض تكاليف الإنتاج وتيسير استيراد خامات ومكونات الإنتاج في القطاعات الهندسية.