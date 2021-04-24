اقتصاد وأسواق

سجلت 2 مليار دولار.. 15% ارتفاعًا بالصادرات الهندسية خلال أول 9 شهور من العام المالى

مسجلة 2.078 مليار دولار، مقابل 1.805 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي 2019/ 2020.
محمد ريحان 4:18 م, السبت, 24 أبريل 21 4:18 م, السبت, 24 أبريل 21

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أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية زيادة ملحوظة بالصادرات الهندسية فى الـ9 شهور الأولى من السنة المالية 2020/ 2021 بنسبة 15% مسجلة 2.078 مليار دولار، مقابل 1.805 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي 2019/ 2020. وكشف المجلس، في تقريره الشهرى، ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 30% فى الربع الأول من 2021 “يناير حتى نهاية شهر مارس”، لتسجل 739 مليون دولار، مقابل 567.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

كما جاء، في التقرير الشهرى، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 65؜% فى شهر مارس 2021 لتسجل 274 مليون دولار، مقارنة بـ165 مليون دولار فى مارس 2020.

وعن القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها، خلال أول 9 شهور من السنة المالية 2020/ 2021 هى مكونات السيارات بنسبة 26%، والكابلات بنسبة 29%، والأجهزة المنزلية بنسبة 35.4%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 16%، ووسائل النقل 46%، وأدوات المائدة والمطبخ بنسبة 45%.

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فى حين أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها هى أوروبا (المملكة المتحدة- تركيا- فرنسا- ألمانيا- إسبانيا- اليونان- سلوفينيا- إيطاليا- التشيك)، ومن قارة آسيا (السعودية- العراق- الكويت- هونج كونج- الأردن- لبنان- عمان- اليمن)، وفي أفريقيا (الجزائر- المغرب- السودان- كينيا- توجو- تونس- نيجيريا- غانا).

كان تقرير رسمي صدر عن وزارة الصناعة والتجارة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر، خلال الربع الأول من عام 2021، قد كشف أن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية هو رابع أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية، خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة 739 مليون دولار.

وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى، إن المجلس التصديري نسّق مع المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك” في حصول أول معمل مصري على الاعتماد الدولي لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين الداخلية والخارجية وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الصناعات الهندسية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

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وأضاف الصياد أن المعمل الجديد في الاعتماد يغطي مجالات اختبارات أداء أجهزة التكييف وسخانات المياه الكهربية واختبارات قياس درجة الحماية والاختبارات البيئية للأجهزة المنزلية واختبارات أداء أجهزة التكييف غير المركزية، إلى جانب اختبارات أمان واختبارات أداء الأجهزة المنزلية واختبارات الصلادة واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي، فضلًا عن اختبارات كفاءة الطاقة للثلاجات.

وأوضح الصياد أن إصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من حوالي 6 إلى 9 أشهر حاليًّا إلى شهر واحد فقط، وهذا الوقت كان يتم إهداره في انتظار الشهادة، مشيرًا إلى أن وجود معامل مصرية معتمدة دوليًّا يمكّن الشركات والمصانع من الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية دون إرسال المنتجات لدول خارجية للحصول على هذه الشهادة.

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وكشف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن المجلس يركز بقوة على ملف معامل الاعتماد المصرية وأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من المعامل لتغطية المنتجات الهندسية،

لافتًا إلى أن اختصار وقت الحصول على شهادات الاعتماد يعطي مساحة أكبر للصادرات المصرية وعدم الانتظار لمدد طويلة في انتظار الحصول على شهادات الاعتماد، وكذلك خفض من التكاليف لأن إرسال المنتجات الهندسية للخارج كان مكلف على الشركات.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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