سجلت 181 مليون جنيه.. تداولات «النيل» ترتفع 93% بتعاملات الأسبوع الماضي (جراف)

ارتفعت تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بواقع 93% وسجلت 181 مليون جنيه، مقارنة مع 94 مليونًا الأسبوع السابق.

ووفقًا لبيانات مركز معلومات البورصة المصرية، فقد هيمن سهم “المشروعات الصناعية والهندسية على 86% من إجمالي قيمة التداول بواقع 155.3 مليون جنيه،

تلاه سهم “اراب للتنمية والاستثمار العقاري” بنسبة 2.7% وقيمة 4.8 مليونًا، وثالثًا سهم الدولية للصناعات الطبية -إيكمي بنسبة 2.3% وقيمة 4.1 مليون جنيه .

وسجلت تداولات السوق الرئيسية، خلال الأسبوع، 21.6 مليار جنيه، بكمية 3.596 مليار ورقة مالية، اقتنصت الأسهم منها 96.52%، بينما كان نصيب السندات 3.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرون المصريون 85.5%، بصافي مشتريات 139.3 مليون جنيه، والأجانب 7.8% متجهين للبيع أيضًا بصافي 150.8 مليون جنيه، والعرب بـ6.7%، بصافي شراء 11.5 مليون جنيه.

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها، الأسبوع الماضي بصعود جماعي ضعيف للمؤشرات، وسط مكاسب محدودة لرأس المال السوقي، في ظل مبيعات أجنبية.

وصعد مؤشر السوق الرئيس “EGX30” بنسبة 0.85%، مغلقًا عند مستوى 19540 نقطة، ومؤشر “EGX70 EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، مغلقًا عند 3839 نقطة، ومؤشر “EGX100 EWI” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64%، مغلقًا عند 5649 نقطة.



