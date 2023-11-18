سجلت 17.1 مليار دولار.. انكماش الصادرات الكورية من المنتجات الرقمية 4.5%

أظهرت بيانات أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انخفضت بنحو 4.5% في أكتوبر، لتستمر خسائرها المتتالية لمدة 16 شهرا، بحسب وكالة يونهاب.

ووصلت الشحنات الخارجية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 17.1 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، مقارنة بـ 17.9 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويعد هذا أبطأ انخفاض على أساس سنوي منذ سبتمبر من العام الماضي، عندما تراجعت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.3% عن العام السابق.

وقد ظل الرقم الشهري في انخفاض منذ يوليو من العام الماضي، لكن وتيرة الهبوط تباطأت بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 35.9% في أبريل.

وتراجعت واردات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكتوبر بنسبة 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى 12.6 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 4.4 مليارات دولار في هذا القطاع.