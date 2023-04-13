سجلت 161 مليار دولار.. انخفاض التجارة بين واشنطن وبكين 13% فى الربع الأول

تراجعت قيمة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 13.1% لتصل إلى 161.587 مليار دولار، بحسب قناة روسيا اليوم.

وجاء ذلك بحسب بيانات صدرت اليوم الخميس عن الإدارة العامة للجمارك في الصين.

ورغم التراجع في التبادل التجاري ، صنفت الولايات المتحدة في المراكز الثلاثة الأولى بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين إلى جانب آسيان والاتحاد الأوروبي.

وأظهرت البيانات أن الصادرات من الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام بنسبة 17% على أساس سنوي وبلغت 115.237 مليار دولار.

في حين صدرت الولايات المتحدة بضائع وسلعا إلى الصين بقيمة 46.350 مليار دولار، أي أقل بنسبة 1.7% من نفس الفترة من العام الماضي.

وبشكل منفصل، بلغ مستوى التجارة بين البلدين في مارس الماضي 59.760 مليار دولار، حيث صدرت الولايات المتحدة بضائع إلى الصين بقيمة 16.082 مليار دولار، فيما بلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 43.678 مليار دولار.

وفي نهاية العام 2022، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 0.6% وبلغ 759.427 مليار دولار.