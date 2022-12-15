سجلت 16.7 مليار دولار.. الصادرات التكنولوجية الكورية تهبط 22.5% فى نوفمبر

أظهرت بيانات أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تراجعت للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر بسبب تقلص الطلب على السلع التكنولوجيا وسط تباطؤ اقتصادي عالمي، بحسب وكالة يونهاب.

وهبطت الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 16.7 مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض 22.5% من 21.5 مليار دولار قبل عام، وفقا لبيانات جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبهذا يستمر الانخفاض على أساس سنوي لمدة خمسة أشهر متتالية.

كما ارتفعت واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا في نوفمبر بنسبة 0.6% على أساس سنوي لتصل إلى 12.8 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 3.8 مليارات دولار في هذا القطاع.

وقالت الوزارة إن صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تراجعت في جميع فئات المنتجات تقريبًا الشهر الماضي بسبب تراجع الطلب وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وتراجعت صادرات أشباه الموصلات، التي تشكل أكثر من نصف صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بنسبة 28.4% على أساس سنوي لتصل إلى 8.7 مليارات دولار، في حين انخفضت صادرات المنتجات الرئيسية الأخرى، مثل شاشات العرض والهواتف المحمولة، بنسبة 17.3% و 6.2% لتصل إلى ملياري دولار و 1.4 مليار دولار، على التوالي.

وبحسب الدولة، انخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، وهونج كونج بنسبة 30.2% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار.

كما انخفضت الصادرات إلى فيتنام والولايات المتحدة واليابان بنسب 15.2% و25.9% و17.2%، على التوالي.