سجلت 148 مليون وحدة.. تراجع شحنات الهواتف فى الصين 5.1% خلال 7 أشهر

ذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن حجم شحنات الهواتف المحمولة في الصين وصل إلى 18.55 مليون وحدة في يوليو الماضي، وفقا لوكالة شينخوا.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، انخفض إجمالي شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 5.1 % على أساس سنوي إلى 148 مليون وحدة، حسبما أظهرت البيانات.

واستحوذت الهواتف المحمولة التي تتيح خدمات 5G على حصة الأسد من شحنات شهر يوليو مع 15.06 مليون وحدة، وهو توسع بنسبة 2.6 % على أساس سنوي، وفقا لما ذكرته الأكاديمية المذكورة، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وواصلت العلامات التجارية المحلية الهيمنة على سوق الهواتف المحمولة في الصين في يوليو، حيث تجاوزت الشحنات 16.24 مليون وحدة، أو 87.5 % من الإجمالي في يوليو.

ووصل ما مجموعه 30 طرازا جديدا إلى السوق المحلية في يوليو، بزيادة 66.7 % على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات الأكاديمية.