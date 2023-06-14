سجلت 14.5 مليار دولار.. صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات تهبط 28.5%

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) تراجعت للشهر الحادي عشر على التوالي في مايو بسبب التباطؤ الاقتصادي المستمر وتراجع الطلب على أشباه الموصلات، بحسب وكالة يونهاب.

وصلت قيمة الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 14.5 مليار دولار في الشهر الماضي، بانخفاض 28.5% من 20.2 مليار دولار في العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كانت الصادرات الشهرية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في انخفاض منذ يوليو من العام الماضي.

وانخفضت قيمة واردات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مايو بنسبة 11.2% على أساس سنوي إلى 11.2 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 3.3 مليارات دولار في هذا القطاع.

وقالت الوزارة إن صادرات جميع فئات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقريبا تراجعت الشهر الماضي وسط تباطؤ عالمي.

وانخفضت صادرات أشباه الموصلات، التي تمثل ما يقرب من نصف جميع شحنات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بنسبة 35.7% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 7.5 مليارات دولار.

وتراجعت المبيعات الخارجية للشاشات بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار، وانخفضت مبيعات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر بنسبتي 17.2% و53.1% لتصل قيمتها إلى 920 مليون دولار و830 مليون دولار، على التوالي.

وبحسب الدولة، تراجعت الشحنات المجمعة إلى الصين، بنسبة 31.6% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار.

وانخفضت الصادرات إلى فيتنام والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسب 14.6% و36% و30.7%، على التوالي.