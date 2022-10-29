سجلت 114 مليون دولار.. أرباح سامسونج للهندسة تقفز 65% خلال الربع الثالث

أعلنت شركة سامسونج للهندسة عن صافي أرباحها للربع الثالث الذي بلغ 162.2 مليار وون (114 مليون دولار ) ، بزيادة قدرها 65.6% عن العام السابق، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت سامسونج إنها سجلت 160.5 مليار وون في الأرباح التشغيلية للربع، مقارنة بـ 139 مليار وون قبل عام، وارتفعت الإيرادات بنسبة 40.7% لتصل إلى 2.45 ترليون وون.

وتجاوزت أرباح سامسونج توقعات السوق إذ بلغ متوسط صافي الأرباح المقدر من قبل المحللين 127.7 مليار وون، وفقًا لمسح أجرته وكالة يونهاب إنفوماكس، الذراع المالية لوكالة يونهاب.

يشار إلى أن سامسونج للهندسة كانت قد أعلنت ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 15.9% سنويا إلى 10.95 تريليون يوان (8.4 مليار دولار).

كما زادت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 12.1% سنويا إلى 14.1 تريليون وون، في حين زادت الإيرادات ربع السنوية بنسبة 21.2% إلى 77.2 تريليون وون.

كما تتوقع الشركة استمرار النمو القوي للطلب على أجهزة كمبيوتر الخادم التي تنتجها خلال النصف الثاني من العام الحالي في ظل استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرئيسية مع النمو في مجالات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات اتصالات الجيل الخامس.

في المقابل تتوقع الشركة استمرار الطلب الضعيف على الأجهزة الشخصية مثل الكمبيوتر الشخصي والهواتف المحمولة، رغم احتمال امتداد التراجع في الطلب على الكمبيوتر الشخصي ليشمل قطاع طلب الشركات والمؤسسات.