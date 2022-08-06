سجلت 1.84 دولار.. شهادة إيداع «التجاري الدولي» ترتفع هامشيًا بتعاملات الـ«GDR’s» بسوق لندن الأسبوع الماضي

حققت شهادة إيداع “التجاري الدولي” ارتفاعًا هامشيًا بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في سوق “لندن” الأسبوع الماضي، بنحو 0.5% ووصلت 1.84 دولار.

وعلى جانب آخر تراجع أداء شهادة إيداع شركة المجموعة المالية “هيرميس” بنحو 6.2% وسجلت حوالي 1.50 دولار، فيما ظلت 3 شهادات إيداع أخريات على استقرار سعري دون أي تغيرات .

واستقرت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذايئة” عند 2.20 دولار، وأوراسكوم للاستثمار القابضة”، عند 0.03 دولار، و “المصرية للاتصالات” عند 3.60 دولار .

يُذكر أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد قفزت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 7.2% ليصل إلى 10043 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.4% إلى 1911 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 4.7% مسجلا 2835 نقطة.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 35 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 5.6% إلى 663 مليار جنيه.