سجلت 1.8 مليار دولار.. هبوط أرباح سامسونج 77.6% فى الربع الثالث

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الثلاثاء، أن أرباحها التشغيلية انخفضت بنسبة 77.6% بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي طال أمده، لكن أعمالها في مجال أشباه الموصلات قلصت خسائرها بسبب ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة المتميزة، بحسب وكالة يونهاب.

سجلت سامسونج، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، أرباحا تشغيلية بلغت 2.43 تريليون وون (1.8 مليار دولار أمريكي) للفترة من يوليو إلى سبتمبر على أساس موحد، بانخفاض 77.6% من 10.9 تريليونات وون عن الفترة نفسها من العام السابق ، وفقا لبيان.

تضاعفت أرباح سامسونج التشغيلية الفصلية أكثر من 3 أضعاف من 668.5 مليار وون ، مقارنة بالربع السابق.

وانخفضت مبيعاتها بنسبة 12.2% إلى 67.4 تريليون وون، وانخفض صافي دخلها بنسبة 37.8% إلى 5.84 تريليونات وون مقارنة بالعام الذي سبقه.

وكانت أرباحها التشغيلية أعلى بنسبة 32.6% من متوسط التقديرات، وفقا لمسح أجرته يونهاب إنفوماكس، شركة البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء. ولم يكن تقدير صافي الربح متاحا.