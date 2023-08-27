سجلت 1.75 مليار دولار.. الصادرات الكورية من المنتجات البحرية تتراجع 11% خلال 7 أشهر

أظهرت بيانات أن صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات السمكية انخفضت بأكثر من 10% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وفقا لوكالة يونهاب.

وبلغت قيمة صادرات المنتجات البحرية 1.75 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى يوليو، بانخفاض 11.5% عن العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن شركة كوريا لتجارة المنتجات الزراعية والسمكية والأغذية.

وانخفضت المبيعات العالمية من السلع السمكية الرئيسية، حيث تراجعت قيمة صادرات التونة بنسبة 21.1% إلى 322 مليون دولار أمريكي وانخفضت صادرات سمك البلوق بنسبة 82.8% إلى 2.1 مليون دولار أمريكي.

ولكن مبيعات الأعشاب البحرية المجففة التي تسمى “كيم” باللغة الكورية، قفزت بنسبة 13.7% على أساس سنوي لتصل إلى 472.2 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة.

ومن حيث الحجم، انخفضت صادرات المنتجات البحرية بنسبة 26.9% على أساس سنوي لتصل إلى 431,600 طن، وفقا لما أظهرته البيانات.