سجلت 1.67 مليار جنيه.. تداولات بورصة النيل تقفز لأكثر من الضعف خلال 3 شهور

قفزت تداولات بورصة النيل لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة – النايلكس، لأكثر من الضعف خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري، في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر- بنسبة 106% ووصلت إلى 1.67 مليار جنيه مقارنة مع 811 مليونًا بالربع السابق .



وأظهرت البيانات المتاحة من مركز معلومات البورصة المصرية، أن سهم المشروعات الصناعبة والهندسية هيمن على النسبة الأكبر من الإجمالي بواقع 81% وبقيمة 1.3 مليار جنيه .

وتقاسم عدد آخر من الأسهم نسبة 20% المتبقية، فيما حقق آخرون نسبًا صفرية .

وارتفع إجمالي قيم التداولات في البورصة المصرية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجل 277.2 مليار جنيه في حين بلغت الكمية المتداول عليها حوالي 47 مليار ورقة مالية، مقارنة مع 180 مليارًا خلال الربع السابق وحجم 44 ورقة مالية .



واستحوذت الأسهم على حوالي 54.8% من إجمالي تعاملات داخل المقصورة خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري .

