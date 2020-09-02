سجلت 1.5 مليار جنيه.. قفزة كبيرة في مبيعات الأجانب بالبورصة خلال جلستي تداول فقط

سجلت مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، 1.5 مليار جنيه، بجلستي تداول فقط خلال الثلاثاء، واليوم الأربعاء، لتفوق بذلك حجم مبيعاتهم المسجلة خلال شهر اغسطس المنقضى بأكملهُ والتى بلغت خلاله مبيعات الأجانب حوالي 1.2 مليار جنيه .

يُذكر أن مبيعات الأجانب شهدت قفزة كبيرة بنهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء وبلغت 1.4 مليار جنيه، حين هدأت الوتيرة نهاية تعاملات جلسة اليوم وبلغت مبيعاتهم حوالي 106 ملايين جنيه فقط.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية بلغت مبيعات الأجانب 12.8 مليار جنيه في الفترة منذ بداية العام، وحتى نهاية اغسطس الماضي.

“egx30” يُنهى تعاملاتهُ على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي

واصل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” تراجعتهُ للجلسة الرابعة على التوالي، نهاية جلسة –اليوم الأربعاء- التى فقد خلالها جزء من مكاسبهُ الصباحية وأغلق في المنطقة الحمراء بهبوط 0.1% عند 11214 نقطة .

فيما أنهى المؤشر السبعيني “egx70ewi” تعاملاتهُ على صعود بنسبة 0.2% ليصل 1835 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.16% وسجل 2736 نقطة، وصعد نظيرهُ متساوي الأوزان “egx50” بـ 0.01% ليصل 2014 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 179 سهمًا، هيمن الصعود على أداء 67، وتراجع 88، ولم يتغير أداء الباقي، فيما سجل رأس المال السوقي 626.79 مليار جنيه، رابحًا 1.1 مليار جنيه، وأنهى تعاملات الثلاثاء عند 625.68 مليار جنيه .