سجلت 1.45 مليار دولار.. صادرات السيارات الكورية الصديقة للبيئة تقفز 27%

أظهرت بيانات ارتفاع قيمة صادرات كوريا من السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 27.1% على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 1.45 مليار دولار، مسجلة نموا للشهر الثاني والعشرين على التوالي، وتم تصدير 52,279 سيارة صديقة للبيئة بزيادة 36.1% في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب أن صادرات السيارات الصديقة للبيئة شكلت 25.1% من إجمالي صادرات السيارات الكورية في أكتوبر، وهي أكبر نسبة على الإطلاق.

وارتفعت صادرات السيارات الكورية للشهر الثالث على التوالي على الرغم من البيئة الاقتصادية غير المستقرة داخل البلاد وخارجها ومخاوف من قانون الحد من التضخم.

وتجاوزت الصادرات من السيارات الصديقة للبيئة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام صادرات العام الماضي، وسجلت صادرات السيارات الكهربائية والهيدروجين أعلى مستوى في الشهر الماضي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 30.2% في أكتوبر مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي إلى 208,544 وحدة، وبلغت قيمة الصادرات 4.92 مليارات دولار بزيادة 28.5%، وهي الأكبر على الإطلاق في أي شهر مماثل، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الكورية.

وتعود زيادة الصادرات إلى تحسن حالة العرض لأشباه الموصلات وزيادة الطلب على السيارات الصديقة للبيئة والسيارات الرياضية متعددة الأغراض.

وحسب جهة التصدير، قفزت الصادرات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 60.2%، وارتفعت إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.4% على أساس سنوي.