سجلت 1.30 دولار.. شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 2.3% بتعاملات بورصة لندن الأسبوع الماضي

صعدت شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 2.3% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية، ببورصة “لندن”، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت 1.30 دولار.

على صعيد آخر استقر أداء شركة “إي إف جي هيرميس القابضة”، عند 0.61 دولار، وأيضًا شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار.

فيما تراجع أداء شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” بنسبة 19.2%، ووصلت إلى 2.02 دولار.

وعلى صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على تباين غرَّد فيه المؤشر الرئيس للسوق “egx30” صاعدًا 2.76% مغلقًا عند 20080 نقطة،

وصعد أيضًا المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100 ewi” بنسبة 0.46% مغلقًا عند 5675 نقطة، بينما تراجع مؤشر egx70 ewi بنسبة 0.27% مغلقًا عند 3828 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بلغت 42 مليار جنيه، مغلقًا عند 1.356 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.314 تريليون بداية تعاملات الأسبوع.

وسجلت التداولات، خلال الأسبوع، 13.2 مليار جنيه، من خلال التعامل على 4469 مليون ورقة مالية، عبر 434 ألف عملية منفَّذة، واستحوذت الأسهم على 96.96% من التعاملات، بينما كان نصيب السندات 3.04%.

واقتنص المستثمرون المحليون 84.9% من التعاملات، بمشتريات قيمتها 714.1 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأجانب 6.9% من التعاملات، بصافي شراء 887 مليون جنيه، والعرب 8.1% بصافي مبيعات 172.9 مليون جنيه.