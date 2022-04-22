شهدت شركة رينو الفرنسية للسيارات انخفاضا في المبيعات خلال الربع الأول من العام الجارى بسبب الحرب في أوكرانيا ونقص أشباه الموصلات، وهو ما فاق تأثيره جزئيا زيادة الأسعار وارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، بحسب وكالة رويترز.

وأعلنت رينو اليوم الجمعة أن إيراداتها انخفضت 2.7% على أساس سنوي إلى 9.748 مليار يورو (10.6 مليار دولار).

وباستبعاد أنشطة أفتوفاز ورينو روسيا حققت الشركة مبيعات قيمتها 8.9 مليار يورو بانخفاض 1.1% على أساس سنوي.

انخفاض مبيعات رينو بأكثر من 17%

يأتي هذا التراجع مع انخفاض مبيعات رينو بأكثر من 17 % مقارنة بالربع الأول من 2021 إلى 552 ألف سيارة وهي أقل مبيعات فصلية تسجلها الشركة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009.

وقالت الشركة إن مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة زادت 13% وشكلت 36% من المبيعات.

خفض الإنتاج بمقدار 300 ألف سيارة هذا العام

وأعلنت الشركة أنها قررت خفض الإنتاج 300 ألف سيارة في 2022 بسبب أزمة أشباه الموصلات العالمية، مضيفة أن معظم هذا الخفض سيكون في النصف الأول من العام.

وفى أكتوبر الماضى، قالت الشركة المصنعة للسيارات إن خسائر الإنتاج خلال عام 2021 ستكون أكبر بكثير من التوقعات السابقة بسبب النقص العالمي في الرقائق.

وكانت الشركة قد توقعت تراجع إنتاجها من السيارات خلال 2021 مقارنة بتوقعات سابقة، في ظل استمرار أزمة نقص أشباه الموصلات التي تعرقل صناعة السيارات على مستوى العالم.

رينو توقعت تراجع الإنتاج بنحو 500 ألف سيارة خلال عام 2021

وذكرت رينو في بيان، أن إنتاج الشركة سوف يتراجع بنحو 500 ألف سيارة خلال عام 2021، أي أكثر من ضعف توقعاتها السابقة، بسبب نقص مكونات الإنتاج.

وكانت الشركة توقعت في يوليو الماضي تراجع إنتاجها بواقع 200 ألف سيارة.

تراجع مبيعات رينو خلال الربع الثالث بنسبة 13.4%

وتراجعت مبيعات رينو خلال الربع الثالث بنسبة 13.4% إلى 8.98 مليارات يورو ( حوالي 10.4 مليارات دولار)، بالمقارنة مع 10.37 مليارا قبل عام.

وأضرت أزمة أشباه الموصلات، الضرورية لصناعة سيارات جديدة، بالمنتجين على مستوى العالم، وأرغمتهم على إغلاق مصانع وتأجيل طرح طرازات جديدة.

وكانت التوقعات تشير إلى تراجع مبيعات السيارات في أوروبا خلال 2021 إلى أدنى من مستوياتها في 2020 عندما قلصت قيود جائحة كورونا المبيعات.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة رينو لوكا دي ميو، قد أعرب عن تفاؤله في يوليو الماضي بأن أزمة أشباه الموصلات سوف تتراجع خلال النصف الثاني من عام 2021، وأعلن آنذاك أن رينو ما زالت تسير بحزم على مسارها للعودة، مع تنفيذ خطتها للتحول.

وفى تصريحات سابقة، أكد المدير المالي لـ رينو أن الشركة ستكمل خطة خفض التكاليف بقيمة ملياري يورو.