سجلت مبيعات بـ228 مليار دولار.. سامسونج تحافظ على صدارة أفضل 500 شركة

حافظت شركة سامسونج للإلكترونيات العملاقة في مجال التكنولوجيا على صدارتها كأكبر شركة في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات في عام 2022، بينما تم إدراج 42 شركة حديثا في قائمة أفضل 500 شركة وفقا لما أعلنه موقع “سجل الرؤساء التنفيذيين” (CEO Score) لتتبع أداء الشركات اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة يونهاب أن سامسونج للإلكترونيات، الوحدة الرئيسية في مجموعة سامسونج ، احتفظت بالمركز الأول العام الماضي حيث سجلت 302.2 تريليون وون (228 مليار دولار) في المبيعات.

وظلت شركة هيونداي موتور الرائدة في صناعة السيارات، الوحدة البارزة في مجموعة هيونداي موتور العملاقة، في المركز الثاني مع مبيعاتها عند 142.5 تريليون وون.

وصعدت شركة كيا، ثاني أكبر شركة في صناعة السيارات إلى المركز الثالث من المركز الخامس في عام 2021 حيث سجلت 86.6 تريليون وون في المبيعات.

واحتلت شركة إل جي إلكترونيكس المرتبة الرابعة وتليها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية وشركة هانهوا وشركة التكرير الرئيسية جي إس كالتيكس.

وكان شركة ميرتس للأوراق المالية ضمن المراكز العشرة الأوائل فضلا عن شركة إس كي للتجارة الدولية وهي شركة تابعة لشركة إس كيه للتكرير، وشركة إس كيه إن إنوفيشن، وبنك هانا.

وكانت من بين الشركات التي تم إدراجها حديثا في القائمة، شركة إس كيه أون لصناعة البطاريات، بينما تم حذف شركة كوريا لأعمال المحيطات و 5 شركات أخرى من القائمة.

وحققت شركة جونج هيونج للإنشاءات التي استحوذت على شركة دايو للهندسة والإنشاءات العام الماضي، أكبر قفزة في التصنيف من المركز الـ326 إلى المركز الـ75 مع 11.1 تريليون وون في المبيعات.

واستحوذت الشركات في مجال البتروكيماويات على أكبر حصة عند 49 شركة في القائمة، وتليها الشركات في صناعة السيارات وقطع غيار السيارات بـ 44%، والشركات في مجال الإنشاءات ومواد الناء بـ 37 شركة، والشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات بـ 35 شركة.

وأصدر الموقع قائمة أفضل 500 شركة من خلال تصنيف الشركات المحلية التي كشفت عن بياناتها المالية لعام 2022.