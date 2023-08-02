سجلت قرابة مليون ونصف سيارة.. نمو صادرات كيا 9.5% فى 7 أشهر

أعلنت شركة “كيا”، ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 0.3% في الشهر الماضي على أساس سنوي، بفضل الطلب الخارجي القوي على طرازات السيارات المتعددة الأغراض، وفقا لوكالة يونهاب.

ومن يناير إلى يوليو، زادت مبيعات كيا بنسبة 9.4% إلى 1,836,495 سيارة من 1,679,219 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات كيا المحلية بنسبة 8.5% لتصل إلى 339,527 وحدة في الأشهر السبعة الأولى من 313,035 وحدة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 9.5% لتصل إلى 1,493,811 وحدة من 1,364,703 وحدات خلال نفس الفترة.

وقالت شركة “كيا”، التابعة لشركة “هيونداي موتور”، في بيان إنها باعت 260,472 سيارة في شهر يوليو، ارتفاعا من 259,733 وحدة قبل عام، مع زيادة مبيعات الطرازات “سبورتاج” و”سيلتوس” الرياضية المتعددة الأغراض.

وزادت مبيعات المركبات العسكرية بأكثر من الضعف لتصل إلى 3,157 وحدة في الفترة من يناير إلى يوليو، من 1,481 وحدة في العام الماضي.

وفي عام 2023، حددت الشركة هدف المبيعات عند 3.2 مليون وحدة، بما في ذلك هدف المبيعات الخارجية البالغ 2.6 مليون وحدة.