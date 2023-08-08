سجلت الأعلى فى التاريخ.. نرصد استهلاك مصر من الكهرباء وتخفيف الأحمال أول أسبوع من أغسطس (جراف)

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق برنامج تخفيف الأحمال عن المشتركين منذ نحو أسبوعين، حيث بلغ إجمالي القدرات التى يتم تخفيفها لنحو 3000 ميجاوات بعد ارتفاع الاستهلاك بشكل كبير مؤخراً تخطى 35 ألف ميجاوات وسجلت الأعلى بالتاريخ.

ولكن منذ بداية أغسطس الجاري تراجعت كمية تخفيف الأحمال على المشتركين بأكثر من 45% مقارنة بالسابق ليصل تخفيف الأحمال إلى قرابة 1600 ميجاوات.

وخلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري فقد سجل أعلى استهلاك له نحو 35500 ميجاوات يوم 6 أغسطس الماضي ، فيما شهد 1 أغسطس الماضي صفر تخفيف أحمال نتيجة تراجع الاستهلاك وتحسن درجات الحرارة وبدء استيراد كميات من المازوت.

ووضعت الحكومة جدولا لكافة المدن والمناطق يتضمن التوقيتات الخاصة ، فيما تم استثناء 3 محافظات من الانقطاعات وهى: مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر نتيجة تضمنهما مناطق سياحية أبرزها شرم الشيخ والغردقة والعلمين والساحل الشمالي.

وترصد المال في التقرير التالي أقصي حمل سجلته الشبكة القومية للكهرباء خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري ، بالإضافة إلى نسبة تخفيف الأحمال يومياً وفقاً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ووجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالبدء في استيراد كميات من المازوت بما يتراوح ما بين 250 إلى 300 مليون دولار لصالح محطات توليد الكهرباء لتعويض نقص الغاز الطبيعي المورد للمشروعات.

ويصل متوسط الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء لنحو 112 مليون متر مكعب غاز طبيعي ، فيما تتراوح كميات المازوت للمحطات ما بين 27 إلى 35 ألف طن مازوت يومياً للمحطات ، تساهم في إنتاج حوالي 33 ألف ميجاوات.