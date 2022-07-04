سجلت أعلى حصيلة في تاريخها.. تسلسل إيرادات قناة السويس على مدار 12 شهرًا (جراف)

سجلت هيئة قناة السويس بنهاية العام المالي 2021-2022 أعلى جملة إيرادات على مدار تاريخها، بواقع 7 مليارات دولار.

وتعد حصيلة الإيرادات التي حققها قناة السويس وأعلن عنها رسميًا اليوم الأعلى منذ افتتاحها، رغم الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، والأسواق الناشئة.رصدت

ورصدت التقارير الملاحية خلال العام المالي 2021-2022 تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام المالي 2021-2022، بحسب تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

وساهمت الحمولات في تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار، محققة أعلى عائد سنوي مالي، مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.

وبدأت قناة السويس تشهد ارتفاعًا في ايراداتها متجاوزة الـ 600 مليون دولار بدءا من شهر مارس 2022.

وصلت إلى أعلى إيراد شهري لها في يونيو الماضي محققة 660 مليون دولار.

سياسة تسويقية محترفة

وأكد رئيس الهيئة أن النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المالي تعد تتويجًا لنجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس.

وانعكاسًا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة، في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط.

تخفيضات قناة السويس

وقررت زيادة رسوم العبور في شهر فبراير الماضي بنسبة 6% ثم زيادة أخرى في شهر مارس للرسوم الإضافية لعدة أنواع من السفن ثم إلغاء التخفيض لسفن الغاز المسال والذي يصل الي 15%.

كما طبقت حزمة من التخفيضات في مطلع يوليو الحالي، والتي أقرتها منتصف يونيو الماضي، حتى نهاية ديسمبر 2022.

وتقتصر التخفيضات على ناقلات البترول والغاز الطبيعي والحاويات والصب الجاف، والتي تعمل في مناطق محددة وعلى رأسها العاملة بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين وموانئ منطقة آسيا.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مؤخرًا عن تفعيل مبادرة بيئية باسم «قناة خضراء» سيتم الاعتماد فيها على ضوابط جديدة خلال عام 2022.

وتقوم الهيئة بدراسة منح تخفيضات للسفن المطبقة لنفس المعايير البيئية، ومتوقع أن تتراوح نسب التخفيضات والحوافز بين 10 إلى 20%.

وبدأت هيئة قناة السويس فى تنفيذ مخططها الهادف إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح، كمصدر لإنتاج الكهرباء، وتشغيل محطات المراقبة على المجرى الملاحى.