ست شركات سمسرة تستحوذ على 51% من تنفيذات البورصة منذ بداية العام (جراف)

سيطرت 6 شركات سمسرة على 51% من تنفيذات البورصة المصرية، خلال سبعة الشهور الأولى من العام الحالي، تتضمن السوق الرئيسية وبورصة النيل وخارج المقصورة والسندات والصفقات.

ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية تصدرت المشهد بحصة سوقية قدرها 16.6%.

وأشار تقرير البورصة إلى أن شركة التجاري الدولي احتلّت المرتبة الثانية بحصة 8.5%، ثم هيرميس للوساطة بحصة سوقية بلغت 8.1%.

وأوضح التقرير أن شركة فاروس جاءت في المركز الرابع بحصة 7.3%، ثم بايونيرز لتداول الأوراق المالية 5.7%، تلتها شركة بلتون بنسبة 3.7%.

وتباينت مؤشرات البورصة، خلال تعاملات شهر يوليو المنقضي، إذ انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.53% ليسجل 10599 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.8% إلى 1535 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.7% إلى 2352 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.8%%، ما يعادل 4.5 مليار جنيه؛ ليسجل 585.5 مليار جنيه، مقابل 590 مليارًا.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 40 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.3 مليار ورقة مالية، منفذة على 738 آلاف عملية بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على 63.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثّلت قيمة التداول للسندات نحو 36.06% خلال الأسبوع.

وشهدت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، آخِر جلسات شهر يوليو، وسط قيم تداولات تخطّت 2 مليار جنيه.

وقررت إدارة البورصة اعتبار إجازة العيد لمدة خمسة أيام تبدأ من الخميس، وتنتهى الاثنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر استئناف التداول اعتبارًا من جلسة غدٍ الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.

واتخذ البنك المركزى المصرى، فى وقت سابق، قرارًا بتعطيل العمل بكل البنوك العاملة فى مصر خلال الفترة نفسها.

وأصدر مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا باعتبار إجازة العيد خمسة أيام للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص تبدأ من الخميس حتى الاثنين.