ست الحسن يستضيف مصممة الأزياء أميرة الجوهرى.. اليوم

أحمد حمدي تستضيف الإعلامية شريهان أبو الحسن، فى برنامجها "ست الحسن"، على قناة ON E، اليوم الأحد، مصممة الأزياء أميرة الجوهرى، للحديث عن أزياء الشتاء وأهم خطوط الموضة فيه. وفى الفقرة الثانية يستضيف البرنامج محمد عيسى، مدرب الطاقة الحيوية "لايف كوتش" ليحكى عن تجربته فى ممارسة "التأمل" أو "الميديتي



أحمد حمدي

تستضيف الإعلامية شريهان أبو الحسن، فى برنامجها “ست الحسن”، على قناة ON E، اليوم الأحد، مصممة الأزياء أميرة الجوهرى، للحديث عن أزياء الشتاء وأهم خطوط الموضة فيه.

وفى الفقرة الثانية يستضيف البرنامج محمد عيسى، مدرب الطاقة الحيوية “لايف كوتش” ليحكى عن تجربته فى ممارسة “التأمل” أو “الميديتيشن”، الذى يعرف بالقدرة على ترتيب الأفكار.



ويقدم برنامج “ست الحسن” الإعلامية شريهان أبو الحسن، بجانب الكاتبة الصحفية حنان البهى والفنانة الشابة ريم أحمد، وكارين فهمى، ومروة الشافعى،

ويذاع من الأحد إلى الخميس فى 2 عصرًا ولمدة ساعتين على الهواء، على قناة “ON E”.

