«ستيلانتيس إيجيبت» تجدد مفاوضاتها مع «الصناعة» لإنتاج أحد طرازاتها محلياً

عقدت مجموعة «ستيلانتيس إيجيبت» عدة اجتماعات مع وزارة التجارة والصناعة خلال الأسابيع الماضية، لمناقشة تفاصيل إنتاج أحد طرازاتها محليًا والمكونات المطلوبة للوصول لنسب محددة من الاجزاء للاستفادة من البرنامج الوطنى لتنمية إنتاج السيارات.

تأتى هذه الاجتماعات بعد المناقشات التى عقدتها الشركة مع الحكومة قبل نحو عام، والتى عبرت فيها عن نيتها تصنيع مركبات كهربائية فى مصر.

قالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة لـ«المال» إن المجموعة أكدت تمسكها بالدخول فى مشروع تصنيع السيارات محليًا، مضيفة أنه لم يتم الاستقرار على الطراز المقرر إنتاجه من قبل المجموعة العالمية حتى الآن.

وأوضحت أن الشركة تنتظر وضوح رؤية الدولة بشأن الحوافز التى ستمنح للمنتجين المحليين للبدء فى المشروع، مشيرة إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات للتسريع بالإعلان عن التفاصيل.

وأشارت إلى اجتماع صندوق تمويل صناعة السيارات الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى، جاء بهدف وضع الإطار العام لتنفيذ برنامج «الاستراتيجية» والتأكيد على أهمية جذب الشركات العالمية للانتاج داخل مصر.

وأكدت أنه بنسبة كبيرة تم الاستقرار على تحمل الخزانة العامة للدولة بند تمويل صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة الذى بموجبه سيتم تقييم ومنح الحوافز والامتيازات للشركات المصنعة المشاركة فى البرنامج أو منحها خصومات جمركية أو ضريبية.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل وحدة مستقلة فى وزارة التجارة والصناعة لتقييم ومراقبة تنفيذ المصانع لمحاور الدعم الأربعة داخل الاستراتيجية وتحديد نسب الحوافز التى سيتم منحها لهم.

وأوضحت أن إستراتيجية تنمية صناعة السيارات حددت حوافز سيتم منحها لمصنعى السيارات على أساس 4 محاور، هى نسب التصنيع «القيمة المضافة»، وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها على خطوط التجميع، وإنتاج المركبات العاملة بالطاقة النظيفة «الكهرباء، والغاز الطبيعى»، فضلا عن التصدير للأسواق الخارجية.

وأضافت أن الهدف الأساسى من تلك الخطوة تحفيز المصانع على الإنتاج الكمى والتوسع فى التصدير.