سيــارات

«ستيلانتس» فى طريقها لإنهاء الموافقات الخارجية لإنتاج الجيل الجديد من «جراند شيروكى» محلياً

توقعات ببدء المشروع فى النصف الأول من العام المقبل
منتصر محمود 8:33 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 8:33 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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علمت «المال» من مصادرها أن «ستيلانتس» فى طريقها للحصول على الموافقات الخارجية لإنتاج سيارات «جيب جراند شيروكى» – التابعة لها- محلياً فى جيلها الجديد.

قال أحد الوكلاء غير الحصريين لـ«جيب» إن إنتاج «جراند شيروكى» فى جيلها الجديد مرهون بموافقة الشركة العالمية «جيب»، متوقعاً أن يكون التصنيع الفعلى فى منتصف العام المقبل.

وتوقع إنتاج «جراند شيروكى» فى مصانع الشركة الأمريكية للسيارات AAV، لما لها من خبرات فى إنتاج طرازات العلامة «جيب» منذ فترات طويلة.

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والمعروف أن الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV تعتبر شراكة ما بين الهيئة العربية للتصنيع، و«FCA فيات كرايسلر أوتوموبيلز» والتى أصبح اسمها «ستيلانتس» عقب الشراكات العالمية الأخيرة.

وتعمل الشركة الأمريكية على إنتاج العديد من الطرازات لـ«جيب»، وكذلك لصالح شركات أخرى مثل «تويوتا» فى تجميع «الفورتشنر».

وتوقع المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن تصعد أسعار «جراند شيروكى» الرسمية فى جيلها الحالى فى حدود 200 ألف جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة. وذلك لأسباب تتعلق بعدم وجود سيارات فى نفس الشريحة التنافسية من الماركات الأخرى.

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وكانت أسعار «جيب جراند شيروكى» قد تراجعت خلال فترة ما بعد «كورونا» بقيم وصلت إلى 100 ألف جنيه، فى الوقت الذى شهدت فيه السوق تراجعاً للمبيعات فى كل الشرائح السعرية، إلا أن غياب المنافسين -وأبرزهم العلامة الألمانية BMW بطرازات X – دفع “جراند شيروكى” للصعود مجدداً.

أما عن «جيب رانجلر أنليميتد» التى طرحتها «ستيلانتس» فى جيلها الجديد الأسبوع الحالى، فتوقع المصدر أن يتم تسويقها للسفارات أو المبيعات الخاصة بالمناطق الحرة وإعادة التصدير، لأسباب تتعلق بارتفاع أسعارها، موضحاً أن التعريفة الجمركية وما يترتب عليها هو أحد الأسباب الرئيسية لصعود «رانجلر».

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وأضاف أن الضريبة الجمركية ورسوم التنمية وغيرها التى تتعدى %260 دفعت «رانجلر» لتخطى حاجز المنافسة المحلية، خاصة أن ذلك الطراز يستورد حالياً بشكل كامل، مقارنة بالجيل السابق الذى كان يتم تجميعه محلياً فى AAV، وبالتالى يتمتع بتخفيض جمركى.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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