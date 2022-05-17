«ستيلانتس» تعرض على رئيس الوزراء إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية والاستفادة من الحوافز المعلنة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المهندس محمد منصور، وزير النقل الأسبق، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، وسمير شيفران، الرئيس التنفيذي بمجموعة “ستيلانتس” المصنعة لسيارات بيجو وفيات وسيتروين وكرايسلر وغيرها، وعددا من مسئولي الشركة.

وخلال اللقاء، قال المهندس محمد منصور، أن شركة “ستيلانتس” لديها خطط طموحة للتوسع في السوق المصرية، من خلال إنتاج السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، وأنها ترى أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة في هذا المجال، والحكومة المصرية تقدم عدة حوافز مجزية للشركات التي ستستثمر في مجال السيارات الكهربائية.

واستعرض سمير شيفران أنشطة وأعمال الشركة في عدة دول ومناطق حول العالم، ومنها المغرب، وجنوب أفريقيا، والجزائر، موضحا أن الشركة ترغب في الاستفادة من الحوافز التي تقدمها مصر في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات؛ لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية لتغطية احتياجات السوق المصرية والتصدير.

ورحب رئيس الوزراء بمقترح شركة “ستيلانتس”، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل الحوافز الممكنة للشركة لتتوسع في أعمالها وتدخل مجال إنتاج السيارات الكهربائية في مصر.

وطلب رئيس الوزراء من مسئولي الشركة التواصل مع المسئولين المعنيين بالملف في مجلس الوزراء؛ من أجل الاتفاق على صياغة مقترح تفصيلي محدد لخطة إنشاء المصنع، وكذلك مصانع المستلزمات المغذية لصناعة السيارات الكهربائية.