ستيفن باي : اوكلا تجري 18 مليون عملية اختبار خدمات الاتصالات يوميا حول العالم

قال ستيفن باي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة اوكلا Ooklaالعالمية أنها تجري نحو 18 مليون عملية اختبار لجودة شبكات الاتصالات عالميا كل يوم ، مقدرا إجمالي عدد مستخدمي تطبيق قياس سرعة خدمات الانترنت speed test بنحو 500 مليون عميل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته شركة اتصالات مصر من &e اليوم الخميس بمناسبة حصولها علي جائزة اسرع شبكة محمول في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري من اوكلا العالمية .

وأكد باي أن اوكلا تعمل منذ 15 عاما علي جمع معلومات من مستخدمي شبكات الاتصالات وتحليلها وتزويد المشغلين بالنتائج والاحصائيات من أجل حثهم علي تحسين جودة خدمات الانترنت وزيادة الاستثمار في شبكات البنية التحتية للاتصالات.

واوضح احمد النبوي المدير الإقليمي لشركة اوكلا في منطقة افريقيا والشرق الأوسط ، أن اوكلا تمتلك 16 الف أجهزة خوادم حول العالم ولديها شراكات مع الحكومات ومشغلي شبكات المحمول في عدة دول منها مصر والفلبين وماليزيا وبريطانيا.

وتابع أن الشركة اجرت منذ تأسيسها وحتي الان اكثر من 45 مليار عملية اختبار ، منوها أنه يتم تقييم شبكات المحمول بناءا علي مؤشر يعتمد علي رصد معايير فنية تتعلق بسرعة التحميل ورفع البيانات علي الشبكة لمدة 6 اشهر متصلة