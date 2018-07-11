«ستيت جريد» الصينية تستهدف تنفيذ 700 كم خطوط نقل كهرباء خلال شهرين

المال-خاص انتهت شركة state grid الصينية، من تنفيذ خطوط نقل كهرباء بإجمالى طول 88 كم من إجمالى 1210 كم إجمالى طول الشبكة القومية الموازية.كشفت مصدر مسئول فى تصريح لـ«المال»، عن أن الشركة الصينية تقوم بتنفيذ إجمالى خطوط حالياً بطول 700 كم، والوصول لنسب تنفيذ مرتفعة، ومتوقع الانتها

المال-خاص



انتهت شركة state grid الصينية، من تنفيذ خطوط نقل كهرباء بإجمالى طول 88 كم من إجمالى 1210 كم إجمالى طول الشبكة القومية الموازية.

كشفت مصدر مسئول فى تصريح لـ«المال»، عن أن الشركة الصينية تقوم بتنفيذ إجمالى خطوط حالياً بطول 700 كم، والوصول لنسب تنفيذ مرتفعة، ومتوقع الانتهاء من تنفيذهما خلال الشهرين المقبلين.

وقعت وزارة الكهرباء منذ أشهر المرحلة الثانية من إنشاء الشبكة الكهربائية الموازية، وتتعدى تكلفتها 250 مليون دولار، بما يعادل 4.4 مليار جنيه، بعد انتهاء الشركة الصينية من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.

أشار إلى أن المشروع يمثل %40 من طول الشبكة الحالية، بإجمالى استثمارات تصل إلى 660 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه، وتتعاون الشركة الصينية مع العديد من المقاولين المحلين لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية قبل الصيف المقبل.

أكد المصدر أن الشبكة بجهد 500 كيلوفولت، لكى تتحمل الضغوط والطاقة المنتجة، المقرر إضافتها على الشبكة القومية، لافتًا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء طورت شبكة نقل الكهرباء، لتستوعب 35 ألف ميجاوات.

أشار إلى أن «state grid» – وهى أكبر شركة نقل كهرباء فى العالم- ستقوم بتمويل إنشاء شبكة الكهرباء الموازية، لرفع قدرتها لتستوعب أكبر قدرات منتجة من محطات توليد الكهرباء، موضحًا أن الشبكة لا تستطيع استيعاب جميع القدرات المنتجة حاليًا بنسبة %100.

عقد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ومحمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اجتماعاً مع وفد شركة ستيت جريد الصينية، لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانب المصرى والجانب الصينى، فى مجال إقامة أبراج وخطوط نقل الكهرباء.

أكد مايكل ليو، مدير فرع شركة ستيت جريد الصينية، أنه من خلال التعاون مع وزارتيّ الإنتاج الحربى والكهرباء، يمكن نقل وتوطين تكنولوجيا إقامة أبراج الكهرباء إلى شركة المعادى للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي)، فى مجال إنتاج الموصلات والكابلات الكهربائية إلى شركة حلوان للصناعات غير الحديدية باستخدام أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم فى هذا المجال، وفى أقل مدة زمنية، بهدف امتلاك تكنولوجيا تصنيع شبكات أبراج كهرباء تعمل بكفاءة عالية.

أوضح ليوأن ما تمتلكه شركتيّ المعادى للصناعات الهندسية وحلوان للصناعات غير الحديدية، من إمكانات فى هذا المجال يؤهلهما لذلك، والاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلى الجهات الثلاث، لمتابعة آخر مستجدات موضوعات التعاون التى تم اقتراحها خلال اللقاء ومناقشة آليات تفعيل هذا التعاون.