«ستوكس 600» الأوروبي يلامس مستوى قياسيا مرتفعا بفضل تفاؤل إزاء التعافي العالمي

لامس المؤشر القياسي الأوروبي مستوى قياسيا مرتفعا في جلة تداولات اليوم الثلاثاء، ليعوض كامل الخسائر التي تكبدها بفعل الجائحة إذ يراهن المستثمرون على تعاف اقتصادي عالمي سريع، يحفزه إنفاق تحفيزي ضخم وحملات تحصين من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.

وعاد المتعاملون الأوروبيون إلى السوق بعد عطلة طويلة ليدفعوا المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية للارتفاع 0.9% إلى 436.16 نقطة، متجاوزا أعلى مستوياته السابقة على الإطلاق عند 433.90 نقطة الذي سجله في فبراير من العام 2020.

وارتفع المؤشر ما يزيد عن 60 % من مستوياته المتدنية التي بلغها العام الماضي بسبب الفيروس.

وزاد المؤشر” داكس” الألماني 1% ليعزز صعوده القياسي في الآونة الأخيرة، وارتفع المؤشر “كاك 40” الفرنسي 0.8% وقفز المؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني 1.3%.

وبلغت المؤشرات الرئيسية لـ “وول ستريت” أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الإثنين بعد بيانات أشارت إلى تعاف قوي لسوق العمل الأمريكية ونشاط قطاع الخدمات، مما ساهم في تحسن معنويات المستثمرين حتى مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا عالميا.

وارتفع سهم بنك “كريدي سويس” بنسبة 0.4 % بعد خسائر حادة تكبدها البنك السويسري الأسبوع الماضي إذ أعلن عن خسائر مُقدرة بواقع 4.4 مليار فرنك سويسري (4.7 مليار دولار) بسبب علاقته بـ “أركيجوس كابيتال مانجمنت”.

بيانات توظيف قوية

أصدرت مؤسسة “ايه دي بي” لمعالجة الرواتب تقريرا اليوم يظهر نموا قويا في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في مارس، ما يعكس جزئيا زيادة في التوظيف في صناعة الترفيه والضيافة.

وقالت “ايه دي بي” إن التوظيف في القطاع الخاص زاد بواقع 517 ألف وظيفة في مارس مقابل 176 ألف وظيفة في فبراير.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يرتفع التوظيف بواقع 550 ألف وظيفة مقارنة بإضافة 117 ألف وظيفة كان تم الإبلاغ عنها في الأساس في الشهر السابق.

وعكست الزيادة في وظائف القطاع الخاص في مارس نموا وظيفيا أقوى منذ زيادة الوظائف بواقع 821 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي.

وأفاد التقرير بأن التوظيف في قطاع تقديم الخدمات ارتفع بواقع 437 ألف وظيفة يعكس جزئيا زيادة 169 ألف وظيفة في قطاع الترفيه والضيافة.

وارتفع التوظيف في قطاع انتاج البضائع أيضا بواقع 80 ألف وظيفة وسط نمو الوظائف في كل من صناعتي التصنيع والبناء.

وبحسب “الألمانية” يتوقع خبراء الاقتصاد حاليا أن يرتفع التوظيف بواقع 639 ألف وظيفة في مارس بعد زيادة بواقع 379 ألف وظيفة في فبراير. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى نسبة 6% من 6.2%.